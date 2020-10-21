Органы власти запланировали провести за год 120 тысяч проверок бизнеса

В течение 2021 года органы государственного надзора (контроля) планируют провести более 120 тыс. проверок украинских предприятий.

Соответствующий проект плана государственных проверок для бизнеса на следующий год обнародован на Инспекционном портале.

"15 октября органы государственного надзора (контроля) завершили формирование проектов годовых планов проверок украинских предприятий. Проекты планов содержат полную информацию о более 120 тыс. проверок от 21 центрального органа исполнительной власти, 4 облгосадминистраций и 13 исполнительных комитетов органов местного самоуправления", – сказано в сообщении на портале.

Рекордсменом по количеству запланированных на 2021 год проверок является ГСЧС – 50 591 проверок. При этом, в этом году в основной план проверок включены школы, детсады и другие учреждения, подчиненные местным органам исполнительной власти, планы относительно которых раньше не публиковались.

Кроме того, Госпродпотребслужба запланировала 21 729 проверок, а Гоструда – 21 150 проверок. Госэкоинспекция планирует провести 11 530 проверок, Гогеокадастр включил в проект плана 6083 проверки.

Инспекционный портал был запущен в 2017 году Офисом эффективного регулирования (BRDO). Ресурс был разработан для Государственной регуляторной службы Украины и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".