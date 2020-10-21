Кабмин выделил 300 миллионов на строительство путепровода в Херсоне

Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на строительство путепровода по проспекту Адмирала Сенявина в Херсоне.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 21 октября.

"Вчера президент говорил о том, что у нас десятки объектов очень важной инфраструктуры за годы независимости стоят недостроенными. И это длится десятилетиями. Этот путепровод - один из таких объектов, но в следующем году мы точно его завершим. Поэтому от областной администрации попрошу обеспечить контроль за скоростью и качеством выполнения этих работ", - прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, сообщает Интерфакс-Украина.