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Кабмин перевел заседания в онлайн

Кабмин перевел заседания в онлайн

Кабинет министров со следующей недели переведет заседания правительства и правительственных комитетов в онлайн-формат.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, открывая заседание правительства.

"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени и мы с вами также будем работать онлайн, коллеги. Коронавирус меняет нашу жизнь и правительство должно также продемонстрировать на собственном примере, что дистанционная работа, работа онлайн является требованием времени", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет министров принял постановление, предусматривающее возможность проведения заседаний онлайн, еще в начале сентября.

Согласно регламенту, онлайн-заседания могут проводиться в неотложных случаях, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, или по другим вопросам, которые связаны с угрозой жизни или здоровью населения, по неотложным вопросам проведения операции Объединенных сил и обороноспособности государства, в период действия карантина, связанного с Covid-19, и в других случаях по решению премьера.

Автор: 

Кабмін (7722) Денис Шмигаль (1470)


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Кабмин перевел заседания в онлайн-формат - Цензор.НЕТ 7851
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21.10.2020 16:58 Відповісти
и так ничего не делают или делают но только для себя а тут еще в онлайн сиди бухай и руки подымай((((((
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21.10.2020 22:04 Відповісти
Не дай Бог такое перед сном увидеть...
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21.10.2020 23:03 Відповісти
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21.10.2020 23:45 Відповісти

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