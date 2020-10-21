Банк "Кредит Днепр" с начала года получил 20,4 миллиона прибыли

Чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по результатам деятельности за девять месяцев 2020 года составила 20,4 млн грн.

Чистый процентный доход на 1 октября 2020 года составил 290,8 млн грн, что на 102% больше чистого процентного дохода аналогичного периода 2019 года, говорится в сообщении банка.

При этом, чистый процентный доход в третьем квартале составил 105,3 млн грн, превысив на 18% аналогичный показатель за второй квартал 2020 года. Чистый комиссионный доход в третьем квартале составил 28,3 млн грн, что на 24% больше, чем за второй квартал 2020 года.

По состоянию на 1 октября активы банка составляют 9 362,1 млн грн. Норматив достаточности (адекватности) капитала (Н2) составляет 17,49% (при нормативном значение - не менее 10%).

Как сообщалось, по итогам января-августа 2020 года банк "Кредит Днепр" отчитывался об убытке в размере 177,2 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Бизнесмен Александр Ярославский 3 августа приобрел 100% уставного капитала (3,59 млрд акций) банка "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов банк "Кредит Днепр" занимал 21 место (12,938 млрд грн) среди 75 действующих.