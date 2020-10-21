"Укрэнерго" предложило зафиксировать объемы выплат по "зеленому тарифу" на 2021 год

НЭК "Укрэнерго" предлагает зафиксировать лимит средств, которые компания может оплатить ГП "Гарантированный покупатель" и поставщикам универсальных услуг (ПУП) для компенсации расходов на оплату "зеленого" тарифа в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба компании, "Укрэнерго" предлагает определить предельный объем таких выплат на уровне суммы, заложенной в структуру тарифа на услуги по передаче, поскольку полностью дофинансировать "зеленый" тариф исключительно за счет тарифа на передачу невозможно.

"Необходимость такого ограничения обусловлена ​​слишком большим нагрузкам на участников рынка, которые платят тариф на передачу, а также значительным ухудшением финансового состояния системного оператора. Так, значительная задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" стала основной причиной того, что первое полугодие 2020 года компания завершила с убытком 18,6 млрд грн", – сказано в сообщении.

В компании пояснили, что в течение 2020 года средства для выплат по "зеленому тарифу" в структуре тарифа на передачу определялись на ограниченном уровне.

Так, в соответствии с постановлениями НКРЭКУ, общий объем расходов на выплаты для "Гарантированного покупателя" в тарифе "Укрэнерго" на весь 2020 год предусмотрен на уровне 13,2 млрд грн (без НДС) . В то же время объем компенсации "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" уже сегодня составляет почти вдвое больше – 25,3 млрд грн (без НДС), и до конца года эта сумма прогнозируемо возрастет.

"Приведенные данные свидетельствуют о большом дефиците средств на оплату "зеленого" тарифа. Для покрытия расходов на "зеленый" тариф, которые не входят в структуру тарифа на передачу, необходимо определить дополнительные источники финансирования, которые могут использоваться на постоянной основе. В частности, как это было сделано для выполнения условий правительственного меморандума с производителями ВИЭ (дополнительное финансирование из государственного бюджета и т.д.)", – отмечается в сообщении.

По мнению "Укрэнерго", такие меры откроют возможности для балансировки ситуации с расчетами по "зеленому" тарифу, стабилизируют финансовое состояние оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", сделают невозможным стремительный рост задолженности оператора системы передачи перед "Гарантированным покупателем" и ПУП, а также позволят предотвратить значительное увеличение нагрузки на участников рынка, которые платят тариф на передачу.

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Как сообщалось, по состоянию на 16 октября единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" был должен производителям из возобновляемых источников (ВИЭ) 23,14 млрд грн, долг перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" по расчетам за электроэнергию для нужд населения составил 6,9 млрд грн.

Источником для покрытия долгов "Гарантированного покупателя" указано НЭК "Укрэнерго", которое обязано покрывать нехватку средств за счет тарифа на передачу электроэнергии.