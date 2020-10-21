Служба занятости отчиталась о трудоустройстве 470 тысяч граждан за время карантина

В течение января-сентября 2020 года у 1 млн украинцев был статус безработного.

Об этом сообщает Государственная служба занятости Украины.

Как отмечается, с 12 марта центры занятости работали с клиентами сначала в онлайн-режиме, а с ослаблением ограничений - в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе, если это было разрешено - восстанавливали личный прием граждан.

Так, в течение января-сентября:

1 млн украинцев имели статус зарегистрированного безработного;

473 тыс. граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них - 291 тыс. зарегистрированных безработных;

888 тыс. человек получали пособие по безработице;

146 тыс. работодателей сотрудничали с центрами занятости;

673 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.

Лидером по количеству трудоустроенных за девять месяцев текущего года граждан традиционно является сельское хозяйство (35%), далее - перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно).

В частности, с начала действия карантина, с 12 марта по 30 сентября 2020 года:

504 тыс. украинцев получили статус зарегистрированного безработного;

324 тыс. граждан были трудоустроены, из них - 223 тыс. - безработных;

428 тыс. человек стали получать пособие по безработице;

119 тыс. работодателей сотрудничали с центрами занятости;

396 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.

По состоянию на 21 октября 2020 года:

410 тыс. безработных, состоящих на учете в службе занятости;

347 тыс. из них получают пособие по безработице;

67 тыс. вакансий в базе данных службы занятости.

Во время карантина, чтобы максимально сохранить рабочие места, правительством был наработан алгоритм поддержки малого и среднего бизнеса, ФЛП, путем предоставления пособия по частичной безработице.

Эти средства выплачиваются работодателям, которые вынуждены были остановить (сократить) свою деятельность из-за карантина, для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым были сокращены продолжительность рабочего времени.

Помощь устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки (оклада), установленной работнику, но не более размера минимальной заработной платы (до 1 сентября это - 4 723 грн, после 1 сентября - 5 000 грн).

Помощь предоставляется на период остановки или сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина.

По состоянию на 20 октября 2020 в центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. - ФЛП, которые являются застрахованными лицами. Это позволило осуществить выплаты и сохранить рабочие места для 370 700 граждан, из них 181,6 тыс. - ФЛП.

Также в сообщении отмечается, что на сегодняшний день работодатели ищут квалифицированных рабочих с инструментом - швей, электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей. Остается спрос на рабочих по обслуживанию и эксплуатации машин - водителей, трактористов, операторов заправочных станций, а также на работников сферы торговли и услуг. Есть предложения работы и для профессионалов: учителей, воспитателей, инженеров, экономистов, врачей, психологов. Востребованными у работодателей также неквалифицированные работники: дворники, подсобные рабочие, грузчики.

Все актуальные предложения работы есть на официальном сайте государственной службы занятости www.dcz.gov.ua, услугами которого с начала года воспользовались более 3 млн человек. База вакансий обновляется ежедневно.