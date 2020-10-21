Госаудитслужба обвинила "Нафтогаз" в занижении цены продажи газа, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Согласно отчету Государственной аудиторской службы (Госаудтислужбы) о проверке НАК "Нафтогаз Украины", в компании выявлены нарушения о занижении цены продажи газа трейдером компании коммерческим предприятиям, а также ряд других нарушений, которые Группа Нафтогаз публично не комментирует.

Об этом говорится в Акте плановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года, который опубликовала Экономическая правда.

Издание выделило 10 нарушений, относительно которых Нафтогаз не давал пояснений публично. Замечания компании в заключении Госаудитслужбы по этим пунктам не были приняты аудиторами, или приняты частично.

Акт проверки:

Нарушения Нафтогаза, указанные аудиторами в Акте:

1. Продажа компанией ООО ГК "Нафтогаз Трейдинг" газа по заниженным ценам коммерческим структурам, из-за чего НАК недополучила доходов на 1,77 млрд гривен (пункт 69 замечаний НАК к заключению).

2. Продажа в 2018-2019 годах "Нафтогазом" газа той же компании "Нафтогаз Трейдинг" по ценам, на 845 млн грн ниже, чем его себестоимость (пункт 23).

3. Не обеспечение "Нафтогазом" выполнения АО "Укргаздобыча" (УГД) "Концепции развития газодобывающей отрасли Украины", что привело к недополучению доходов в 2018-2019 годах примерно на 22,76 млрд гривен (пункт 66).

БЦ: Речь идет о "Программе 20/20", план которой состоял в том, что УГД в 2020 году должна была добывать 20 млрд кубов газа.

Следует отметить, что УГД объясняет провал программы по увеличению добычи коррупцией в Госгеонадра и Полтавском областном совете, которые блокировали выделение УГД новых спецразрешений на добычу газа.

4. Скрытое кредитование УГД на 217,5 млн грн и риск потери разрешений на пользование недрами из-за бездействия НАК. Речь идет о том, что "Нафтогаз" мог расторгнуть договор на разработку месторождений с УГД, но не сделал этого (пункт 67).

5. Заключение договора на сумму 61,8 млн грн с нарушением законодательства о закупках. Речь идет о нарушениях при закупке аудиторских услуг (пункт 85).

6. Авансирование компаний Uniper Global Commodities SE и RWE Supply & Tradiding GmbH для приобретения газа на 2,44 грн. В 2020 году стоимость топлива значительно снизилась и это могло привести к дополнительным расходам (пункт 80).

БЦ: Нужно отметить, что речь идет о предоплате за газ известным международным трейдерам. В 2019 году Украина готовилась к тому, что российский Газпром откажется подписывать контракт о транзите газа по украинской газотранспортной системе.

В этом случае стоимость газа в Европе и Украине значительно выросла бы. Поэтому Нафтогаз страховал свои риски, закупая газ наперед по форвардным контрактам.

Возможно, именно благодаря этим закупкам транзитный контракт все же удалось подписать 30 декабря 2019 года. Поэтому такое обвинение выглядит надуманным и необоснованным.

7. Не внесенные в уставный фонд компании здания на улице Богдана Хмельницкого, 6 и незавершенного строительства офиса на Луначарского, 2 стоимостью 300 млн грн (пункт 83).

8. Необоснованная выплата премий членам правления на сумму 31,7 млн грн при отсутствии утвержденного правительством финансового плана на 2019 (пункт 74).

Возражения Нафтогаза по этому пункту были приняты аудиторами. Оказалось, что члены правления из указанной суммы премий в 31,7 млн грн уплатили не 6,9 млн грн Единого социального взноса (ЕСВ - 22%), а только 69 тыс. грн, поскольку нашли лазейку в законодательстве.

БЦ: Как известно, в Украине существует ограничение максимальной базы дохода для расчета ЕСВ. В 2019 году она составляла около 62,6 тыс. грн.

9. Представление проектов финансовых планов на 2018-2019 годы позже установленного срока, то есть, не в установленном порядке (пункт 65).

10. Не устранение нарушений, выявленных предыдущими ревизиями на 442 млн грн (пункт 64).

Ранее Нафтогаз заявлял о том, что обвинения в отчете Госаудитслужбы касательно неуплаты 75 млрд грн дивидендов из-за начисления резервов на долги не состоятельны. Они объясняются требованиями международной финансовой отчетности.

Заключение Госаудитслужбы на замечания Нафтогаза к Акту проверки: