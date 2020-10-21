"Киевтеплоэнерго" потратило 40 миллионов на закупку фиктивных услуг охраны, – прокуратура

Должностных лиц КП "Киевтеплоэнерго" и частной фирмы подозревают в хищении 44 млн грн, выделенных на охрану объектов коммунального предприятия.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, по этому делу завершено досудебное расследование в отношении директора частного предприятия и должностного лица коммунального предприятия.

По данным следствия, в 2019 году должностные лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" заключили с частным предприятием договор на предоставление охранных услуг для объектов, расположенных на территории города Киева.

"В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия более 40 млн гривен бюджетных средств. Однако, как установлено досудебным расследованием, исполнителем не было предоставлено охранных услуг на общую сумму почти 44 млн гривен, что подтверждается заключениями экспертиз", – сказано в сообщении.

Обвинительный акт по указанному делу по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) направлено в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.

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В прокуратуре напоминают, что подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, в целях возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением, прокуратурой предъявлен иск о взыскании с подозреваемых в пользу территориальной общины города Киева причиненных убытков.