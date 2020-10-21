Агрохолдинг Косюка отчитался о падении урожайности основных культур на 10-40%

Урожайность сельхозкультур в агрохолдинге "Мироновский хлебопродукт" в 2020 году остается существенно выше средней по Украине, однако она заметно снизилась по сравнению с предыдущим годом, в частности, уже собранных пшеницы и рапса – на 20,3% и 13,3% соответственно.

Согласно биржевому сообщению компании, МХП в этом году ожидает снижения урожайности кукурузы на 37,2%, подсолнечника – на 19,4%, сои – на 11,1%, передает Интерфакс-Украина.

С учетом перераспределения посевных площадей урожай пшеницы в агрохолдинге уменьшился на 30,8% – до 208 тыс. тонн, рапса – на 34,4%, до 80,5 тыс. тонн. МХП прогнозирует также сокращение сбора кукурузы на 30,3% – до 915,1 тыс. тонн, сои – на 53,8%, до 47,3 тыс. тонн и роста сбора подсолнечника на 13,4% – до 269,5 тыс. тонн.

В целом в этом году было засеяно всего на 0,9% меньше, чем годом ранее – 356,4 тыс. га, а урожай с этих площадей ожидается на 26% меньшим – 1,78 млн тонн.

МХП уточняет, что на сегодня уборка подсолнечника практически завершена, кукурузы собрано около 40%, сои – около 60%.

Помимо этого, агрохолдинг отчитался о почти полном завершении посевной на площади около 65,8 тыс. га (около 64% земель занято озимой пшеницей, около 33% – озимым рапсом).

Как сообщалось, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в июле-сентябре 2020 года реализовал 195,12 тыс. тонн куриного мяса, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи курятины по итогам девяти месяцев выросли на 2% – до 523,76 тыс. тонн.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль в первом полугодии 2020 года сократилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $112 млн, а выручка снизилась на 17% – до $425 млн.