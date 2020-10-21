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Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

С 20 на 21 октября ряд крупных сетей АЗС повысили стоимость бензина и дизтоплива после роста цен в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват".

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает отраслевое издание enkorr.

В частности, бензины на станциях WOG подорожали на 50 копеек: А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 – до 26,99 грн/л. В то же время цена на дизтопливо осталась на прежнем уровне – 25,49 грн/л.

Также на 50 копеек за литр повысила цены на бензины сеть SOCAR. Стоимость А-92 в этой сети выросла с 25,98 грн до 26,48 грн/л, А-95 – с 26,98 до 27,48 грн/л.

Харьковская сеть "Овис" повысила цены на бензины на 30 копеек за литр, на дизтопливо – на 50 коп./л.

На АЗС одесской сети "Кворум" бензины подорожали на 40 коп., дизтопливо – на 15 коп./л.

Сети "Укргаздобыча", Green Wave и Mango повысили цену бензинов в пределах 10-30 коп./л, а на UPG и BVS подорожало только дизтопливо на 30 и 10 копеек за литр соответственно.

При этом на станциях "БРСМ-Нафта" дизтопливо подешевело в среднем на 5 копеек – до 19,87 грн/л.

Как сообщалось, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. А вечером 19 октября, после полугодичной "ценовой" паузы, сеть группы "Приват" повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л.

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Джерело:  enkorr
авто (4096) АЗС (1584) бензин (1104) ціни (3411) дизпаливо (1281)


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Пора уже, пора. Все дорожает - и сахар, и масло растительное, и хлеб, и прочее. И только бедные сироты - владельцы автозаправок терпели и жили впроголодь. Надо же и им немного пожить в свое удовольствие.
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21.10.2020 16:04 Відповісти
Не только бензин. Все безумно дорожает. Уже ясно видно что реальный курс доллара уже перевалил за 30. Только власть вбрасывает валютные резервы чтобы перед выборами попиариться. А что будет после выборов?
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21.10.2020 16:30 Відповісти

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