Зеленский подписал закон о разведке
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года.
Подписание состоялось во время посещения Зеленским управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ, сообщает Офис президента.
"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", – сказал Зеленский.
По его словам, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки добывать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.
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