Президент Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года.

Подписание состоялось во время посещения Зеленским управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ, сообщает Офис президента.

"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки добывать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.