БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2674 відвідувача онлайн
Новини
579 0

Зеленский подписал закон о разведке

Зеленский подписал закон о разведке

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года.

Подписание состоялось во время посещения Зеленским управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ, сообщает Офис президента.

"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки добывать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.

Джерело:  Офис президента Украины
закон (1475) Зеленський (2498) розвідка (76)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 