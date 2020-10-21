Опрос Зеленского профинансирует партия "Слуга народа"

Инициированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами для украинцев будет финансировать партия "Слуга народа", которая заключит договор с социологической компанией для его проведения.

Об этом сообщается на официальной странице партии в социальной сети Facebook.

"Пять вопросов от президента Украины – кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга народа". Соответствующее решение принято на заседании Высшего совета партии 20 октября", – сказано в сообщении.

В "Слуге народа" убеждены, что это законно.

"Слуга народа" не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Лица, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – пояснили в партии.

В "Слуге народа" считают, что это не будет агитацией.

"Во время исследования не будет использована партийная символика, не будет ни одного призыва голосовать за "Слугу народа" или за отдельных кандидатов на выборах. Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов", – обещают в партии.

"Слуга народа" напоминает, что партия отказалась от бюджетного финансирования в 2020 году, таким образом опрос будет финансироваться за счет взносов сторонников и спонсоров.

5 запитань від Президента України – хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно: політична партія "Слуга... Опубліковано Слуга Народу Середа, 21 жовтня 2020 р.

Читайте также: Спонсоры партии Зеленского оказались участниками рейдерского захвата агрофирмы. ВИДЕО

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский объявил о проведении опроса 25 октября во время местных выборов. Кто его будет организовывать, финансировать проведение и подсчитывать результаты, пока неизвестно.

На него будут вынесены вопросы о введении пожизненного наказания за коррупцию, создании свободной экономической зоны на Донбассе, сокращении количества народных депутатов, легализации каннабиса и о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.