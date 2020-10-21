Больше половины контрабанды сигарет идет через порты, – Госпогранслужба

Около 60% попыток контрабанды сигарет происходят через порты, в целом табачные изделия лидируют среди других контрабандных товаров.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко, передает Интерфакс-Украина.

"Более 60% контрабанды выявляется в портах. Есть значительные партии задержанных и изъятых сигарет. Например, одна из последних задержанных крупных партий оценивается в около 80 млн грн", – сказал чиновник.

По словам Никифоренко, в целом в этом году Госпогранслужба около 750 раз пресекала попытки нелегального перемещения через границу табачных изделий, изъято 12 млн пачек сигарет.

"В течение этого года наши коллеги и партнеры, а мы взаимодействуем с правоохранителями смежных с Украиной стран, отмечают сокращение объема контрабанды из Украины в Европу в два-три раза", – заявил первый замглавы Госпогранслужбы.

Он отметил, что для поставки контрабанды сигарет нередко используются дроны и малая авиация.

"Есть показательные эпизоды, когда мы задержали самолет, который дислоцировался в Черкасской области и перемещался к румынской границе. Только за одни сутки он четыре раза нарушал воздушное пространство. Самолет задержан, есть уголовное производство", – сказал Никифоренко.

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Относительно борьбы с контрабандой сигарет Никифоренко поддержал законодательную инициативу о возвращении уголовной ответственности за контрабанду подакцизной группы товаров.

"Мы проигрываем во влиянии на развитие криминальной обстановки в пограничной зоне нашим соседям, где правоохранительное влияние на эти процессы жестче. Это побуждает широкие слои населения к этой противоправной деятельности. Там, где есть админответственность, наши соседи-румыны могут привлечь и к уголовной ответственности с серьезными последствиями: за 10 ящиков сигарет можно получить пять лет тюремного заключения. Румыны меньше этим (контрабандой, – ред.) занимаются, тогда как в Украине многие населенные пункты "специализируются" на этом годами", – сказал Никифоренко, добавив, что на границе задерживается только около 2% сигарет с украинским акцизом, остальное – это контрафакт и контрабанда из других стран.