Евросоюз заключил уже третий контракт на поставку вакцины от коронавируса
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что власти Евросоюза заключили контракт с компанией Johnson & Johnson на поставку вакцины от коронавируса COVID-19.
Она отметила, что это третий контракт Еврокомиссии с компанией-производителем вакцины, пишет Интерфакс-Укаина.
"Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это позволит нам закупить до 400 млн доз вакцины", - заявила фон дер Ляйен.
Европейская комиссия уже подписала контракт с AstraZeneca и Sanofi-GSK и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.
Джерело: Интерфакс-Украина
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