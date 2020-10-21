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Евросоюз заключил уже третий контракт на поставку вакцины от коронавируса

Евросоюз заключил уже третий контракт на поставку вакцины от коронавируса

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что власти Евросоюза заключили контракт с компанией Johnson & Johnson на поставку вакцины от коронавируса COVID-19.

Она отметила, что это третий контракт Еврокомиссии с компанией-производителем вакцины, пишет Интерфакс-Укаина.

"Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это позволит нам закупить до 400 млн доз вакцины", - заявила фон дер Ляйен.

Европейская комиссия уже подписала контракт с AstraZeneca и Sanofi-GSK и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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