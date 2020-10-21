Евросоюз заключил уже третий контракт на поставку вакцины от коронавируса

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что власти Евросоюза заключили контракт с компанией Johnson & Johnson на поставку вакцины от коронавируса COVID-19.

Она отметила, что это третий контракт Еврокомиссии с компанией-производителем вакцины, пишет Интерфакс-Укаина.

"Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это позволит нам закупить до 400 млн доз вакцины", - заявила фон дер Ляйен.

Европейская комиссия уже подписала контракт с AstraZeneca и Sanofi-GSK и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.