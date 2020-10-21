Шмыгаль призвал регионы развертывать мобильные госпитали из-за ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширения коечного фонда.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

Шмыгаль отметил, что по расчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области.

"Надо уже принимать решение о перепрофилировании больницы. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - сказал Шмыгаль.

Также он поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской ГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 21 октября зафиксировано 141 смерть от коронавируса, 6 719 новых случаев заражения и 2 686 случаев выздоровления.

В Украине введут ограничения "красного" уровня эпидопасности в случае ежесуточного выявления 11-15 тыс. случаев COVID-19 и загрузки коек на уровне 85%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.