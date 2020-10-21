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Банк Ахметова увеличил уставный капитал в 1,5 раза

Банк Ахметова увеличил уставный капитал в 1,5 раза

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) завершил увеличение уставного капитала в 1,5 раза, или на 1,49 млрд грн, - до 4,78 млрд грн за счет направления части прибыли за 2018 и 2019 гг.

Увеличение уставного капитала осуществлено путем повышения номинала акций до 333,75 грн с 230 грн за счет капитализации части прибыли за 2018 год – в размере 1,013 млрд грн и за 2019 год – 0,473 млрд грн, пишет Интерфакс-Украина.

Уточняется, что количество акций осталось прежним – 14,32 млн шт.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (765,467 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Ахметов (1605) банки (6938) ПУМБ (74)


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