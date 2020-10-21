МВД Беларуси заявило о выезде в Украину и Польшу 13 тысяч человек

По данным МВД Беларуси с сентября в Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу 10 тыс. человек.

"На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Как пишет БелТА, в Украину с сентября уехали около 3 тыс. человек.

Как сообщалось, после выборов президента в Беларуси, протестов, преследований оппозиции и отключений интернета некоторые беларуские IT-компании рассматривали релокейт сотрудников в соседние страны. К примеру, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Согласно указу, Кабинет министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Компания Wargaming предпринимателя белорусского происхождения Виктора Кислого, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников из Беларуси.