Министры Евросоюза согласились на масштабную аграрную реформу

Министры сельского хозяйства стран Евросоюза поддержали утром в среду, 21 октября, в Люксембурге компромиссное предложение, с которым вступила Германия, председательствующая в Совете Европейского Союза.

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер заявила по итогам двухдневных переговоров, что речь идет о "системных изменениях" в данной отрасли, пишет Deutsche Welle.

"Мы демонстрируем, что более амбициозные планы в области экологии и защиты климата идут рука об руку с продовольственной безопасностью и необходимой поддержкой в области доходов для компаний", - подчеркнула Клёкнер.

Согласно достигнутым договоренностям, фермеры в дальнейшем должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать более упрощенному контролю, "который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей". Наконец, каждая из стран ЕС должна будет увязать минимум 20 процентов прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах. Чтобы эти средства не были потеряны - в случае если вовлеченность в подобные программы будет недостаточной - предусмотрена двухлетняя "фаза обучения", отметила Клёкнер. В ходе нее указанные средства могут быть привлечены при соблюдении других критериев.

Аграрные расходы - одна из крупнейших статей бюджета ЕС, в течение предстоящих семи лет на эти цели будут выделены 387 млрд евро. Германии из этой суммы причитаются 42 млрд евро.

В этом году фермеры ФРГ неоднократно выходили на акции протеста. Это связано, в частности, с тем, что многие немецкие агропредприятия, которые производят экологически чистую продукцию, вынуждены вновь переходить на обычные стандарты, потому что не получают помощи от государства. Кроме того, митингующие выступали против ужесточения политики в области защиты климата и животных и требовали широкого общественного обсуждения сельскохозяйственного пакета федерального правительства. Критика касалась, в частности, запланированного властями ограничения на использование пестицидов.