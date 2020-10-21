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Новини Коронавірус і карантин
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Польша отменяет новогодние праздники из-за коронавируса

Польша отменяет новогодние праздники из-за коронавируса

Власти ряда городов Польши заявили, что массового празднования Нового года не будет из-за пандемии, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

На сегодняшний день об отмене празднований уже заявили власти Варшавы, Познани, Ченстоховы, Гданьска, Гдыри и нескольких других городов.

Такое решение они приняли по двум причинам. С одной стороны, массовые мероприятия с большим количеством людей способствуют распространению коронавируса. С другой - праздник требует финансовых вложений, а эпидемия COVID-19 нанесла серьезный урон польской экономике, отмечают в культурном центре.

В Польше по состоянию на 21 октября выявлено 192 539 человек, заболевших коронавирусом с начала пандемии. Из них 725 пациентов в тяжелом или критическом состоянии, 3 721 умер, 95 956 выздоровели, всего болеющих - 92 862 человека.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 21 октября зафиксировано 141 смерть от коронавируса, 6 719 новых случаев заражения и 2 686 случаев выздоровления.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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