Закупочные цены на молоко в Украине продолжают расти

Закупочные цены на молоко в Украине продолжают уверенно расти. После пересмотров в первых числах октября, цены продолжают расти и в середине месяца.

Баланс пока подтверждает ценовую динамику – предложение сырья снижается, свободного молока становится меньше, пишет Инфоагро.

Даже сезонная остановка сушек не влияет на ситуацию, операторы без проблем перепродают свою сырьевую базу сыроварам и цельномолочникам, поэтому спотовые позиции также дорожают.

Стоимость сырого молока сельхозпредприятий бьет новые рекорды. Цены молока, производимого в хозяйствах населения также приближаются к максимальным уровням прошлого сезона.

В середине октября стоимостный диапазон сырого молока ферм составляет 10,00-11,50 грн/кг, населенческий товар преимущественно оценивается в районе 6,00-6,50 грн/кг без НДС.

На вторичном рынке молоко сырье также быстро растёт в цене. За спотовое молоко операторы не стесняются просить 11,0 грн/кг и выше, при этом даже независимо от его качества. Такая ситуация ещё раз подтверждает высокий спрос на сырьё.

"Компании продолжают защищать свои сырьевые зоны, при этом экономика переработки уже начинает "трещать по швам". Дальнейший сценарий предугадать несложно – увеличение цен на полке и снижение продаж. Возможно тогда остановится и погоня за поставками сырого молока", - пишет издание.