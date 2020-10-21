В Украине за сутки выявлено 6 719 новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 21 октября зафиксировано 141 смерть от коронавируса, 6 719 новых случаев заражения и 2 686 случаев выздоровления.

Как свидетельствуют данные СНБО, общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 315 826, количество летальных случаев – 5 927, случаев выздоровления – 132 219.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 31 869 (за сутки 559), Харьковской области – 30 272 (за сутки 713), Львовской области – 25 702 (за сутки 310), Одесской области – 19 957 (за сутки 614), Черновицкой области – 18 314 (за сутки 233).

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине введут ограничения "красного" уровня эпидопасности в случае ежесуточного выявления 11-15 тыс. случаев COVID-19 и загрузки коек на уровне 85%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе доклада в Верховной Раде во вторник.

В Украине за сутки по состоянию на утром 20 октября обнаружено 5 469 новых случаев заражения коронавирусом, 113 летальных исходов от этой болезни и 3 044 случаев выздоровления.

За сутки по состоянию на утром 19 октября обнаружено 4 766 новых случаев заражения коронавирусом, 66 летальных исходов от этой болезни и 1 112 случаев выздоровления.