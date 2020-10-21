Мировые цены на золото растут вслед за снижением курса доллара

Цена на золото в среду утром увеличивается следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,31%, или на 5,9 доллара, до 1921,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,89% — до 25,203 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 92,89 пункта. Ослабление курса американской валюты традиционно оказывает поддержку стоимости золота, — в этом случае металл становится дешевле для держателей других валют.

"Падение доллара США является основным фактором роста золота", — прокомментировала стратег DailyFx Маргарет Янг.

Кроме того, в долгосрочной перспективе поддержку курсу золота оказывают опасения вокруг состояния мировой экономики во время пандемии коронавируса. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, продолжает распространятся, побуждая инвесторов покупать надежные активы, к которым традиционно относится золото.