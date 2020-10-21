Больше 12% потребителей природного газа в Харькове не заплатили за доставку газа в сентябре

Больше 12% клиентов АО "Харьковгоргаз" не заплатили за доставку газа в сентябре, специалисты компании готовят для должников 70 тыс. досудебных предупреждений.

Как сообщает пресс-служба компании, после завершения карантина наличие задолженности может стать причиной отключения от системы газоснабжения.

К тому же, после ограничения услуг по распределению газа имеющийся долг может быть принудительно взыскан в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам. Потребителю газа, кроме суммы задолженности, придется оплатить также судебный сбор. Таким образом, сумма дополнительных расходов превысит сумму, которую потребителю следует оплатить услугу по доставке газа.

"Хочется еще раз обратиться ко всем потребителям газа и призвать их в это непростое для всей страны время ответственно соблюдать платежную дисциплину. Ваша своевременная оплата услуг по распределению газа – это, прежде всего, средства на вашу же безопасность и комфорт в сезон низких температур", – отмечает начальник отдела продаж АО "Харьковгоргаз" Яна Карвешкина.

В компании подчеркнули, что плата за доставку газа – это жизненно необходимые средства для содержания газораспределительной системы в надлежащем состоянии, выполнения капитальных и текущих ремонтов на газопроводах, поддержания надлежащего давления газа, чтобы газ был доставлен к каждому потребителю. Кроме того, они обеспечивают надежную работу аварийно-диспетчерской службы, которая работает в условиях повышенной опасности 24 часа в сутки, без выходных и праздников, реагирует в среднем на 50 вызовов в день, выезжает в отдаленные уголки города.

"Харьковгоргаз" благодарит всех, кто платит своевременно, и особенно – клиентов, которые уже заплатили за распределение до конца года. Таким образом они уменьшили финансовую нагрузку для себя в будущем отопительном периоде, а для компании обеспечили стабильные поступления по тарифу", – отмечается в сообщении.

Напомним, плата по тарифу предназначена для содержания, обслуживания, ремонтов газораспределительных сетей, замены оборудования.