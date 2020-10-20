Конкурс на концессию паромной переправы в Черноморске объявят в 2021 году, – Криклий

Министерство инфраструктуры планирует объявить концессионный конкурс по железнодорожно-паромному комплексу морского порта "Черноморск" во втором квартале 2021 года.

Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий во время панельной дискуссии "Приватизация и концессия в транспорте 2020-2021: следующие шаги", сообщает Интерфакс-Украина.

Криклий уточнил, что был завершен этап переквалификации по выбору консультанта по проекту концессии железнодорожно-паромного комплекса морпорта "Черноморск".

К торгам были допущены две компании: Ernst&Young (EY) и Hamburg Port Consulting.

"На следующей неделе мы планируем провести торги и определить победителя, который будет предоставлять консультативные услуги по подготовке ТЭО и конкурсной документации. А во втором квартале 2021 года ожидаем объявить сам конкурс", – отметил Криклий.

Следующим после этого перспективным проектом станет концессия первого и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск". По этому проекту сейчас идет отбор юридических и технических консультантов для подготовки пре-ТЭО, победитель которого будет определен в конце октября и уже с ноября начнет соответствующую работу.

Сам концессионный конкурс планируется провести в конце следующего года.

По словам Криклия, консультантами в лице Egis International уже подготовлен окончательный отчет по пре-ТЭО Бердянского морского торгового порта.

Также ведутся переговоры с потенциальным частным инвестором по разработке ТЭО концессии в порту Одессы.

Найдено финансирование на разработку пре-ТЭО концессии морского порта "Измаил", сейчас идет разработка техзадания для написания этого документа.

"Также мы планируем запуск концессионных проектов в Мариупольском и Ренийском морских портах и сейчас ищем финансирование пре-ТЭО для этих проектов", - добавил глава министерства.

Вместе с тем, по словам Криклия, для приватизации также предложены три стивидорные компании: Белгород-Днестровский морской торговый порт, Скадовский морской торговый порт и морской торговый порт "Усть-Дунайск".