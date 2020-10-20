США расширили применение санкций за строительство "Северного потока-2"

Государственный департамент США предоставил разъяснения по поводу санкций против газопровода "Северный поток-2", которые касаются мер в отношении лиц и компаний, сознательно "предоставивших суда для строительства проекта".

Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте Госдепа.

"Фраза сознательно "предоставить эти суда для строительства такого проекта"… может охватывать иностранные фирмы или лица, которые предоставляют определенные услуги или товары, которые необходимы для обеспечения или эксплуатации судна, участвующего в процессе укладки труб для таких проектов", – сказано в сообщении.

Госдеп уточняет, что такая деятельность, подпадающая под санкции в соответствии с законом об оборонном бюджете США на 2020 год (PEESA), может включать, помимо прочего, предоставление услуг или средств для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов.

Госдеп предоставил таким компаниям 30 дней начиная от 20 октября, чтобы добросовестно свернуть такую деятельность.

При этом предполагается, что компании, которые предоставляли такие услуги судам Nord Stream 2, до 20 октября, а сейчас уже не предоставляют, не будут наказаны.

В то же время санкции не будут применяться к лицам, обеспечивающим соответствующее судно, если их услуги или товары предназначены для обеспечения безопасности и заботы о команде на борту, защиты человеческой жизни на борту судна или технического обслуживания судна с целью избежать какого-либо ущерба окружающей среде.

Как отмечает РБК, ранее предполагалось, что объектами санкций США являются только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", как, например, компания Allseas, чьи суда прекратили строить газопровод в январе 2020 года после принятия санкций.

Теперь Госдепартамент расширил эту интерпретацию, заявив, что под наказуемую деятельность подпадают и компании, предоставляющие различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или по финансированию модернизации судов).

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Как сообщалось, ранее Ассоциация международных страховых агентств предостерегла страховые компании от сотрудничества с судами, вовлеченными в проект постройки газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", из-за санкций США.

Ранее Сенат и Конгресс поддержали включение новых санкций против газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября.

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

В РФ заявляли, что проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, "будет завершен российской стороной".

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

"Северный поток-2" строится по дну Балтийского моря от территории РФ до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG во главе с "Газпромом". Европейские партнеры строительства — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.