"Укргаздобыча" перечислила в местные бюджеты 546 миллионов ренты с начала года

"Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз", за ​​январь-сентябрь 2020 года направила в местные бюджеты, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, 546 млн грн рентных платежей.

Всего в сводный бюджет страны поступит более 10,9 млрд грн рентных платежей от "Укргаздобычи" за девять месяцев 2020 года, говорится в сообщении компании.

5% от рентных платежей - 546 млн грн, поступит в бюджеты различных уровней 12 областей.

Около 90% этих средств сконцентрировано в Харьковской и Полтавской - двух газодобывающих областях.

В целом рентные средства распределяются между регионами следующим образом: