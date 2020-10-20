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Крупейшая сеть АЗС повысила цены на бензин и дизтопливо

Новини БізнесЦензор Енергетика

Крупейшая сеть АЗС повысила цены на бензин и дизтопливо

Крупнейшая в стране консолидированная сеть АЗС группы "Приват" вечером 19 октября повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Так, дизтопливо и бензин марки А-95 в сети, работающей под брендами "Укрнафта", "Авиас", ANP и насчитывающей 1 540 станций, подорожали с 21 грн до 22 грн за литр, бензин А-92 – с 20 грн до 21 грн/л.

В результате разрыв между ценами на бензин на станциях "Привата" и сетями "премиум-сегмента" (WOG, ОККО и другие) снизилась до 4,5 грн/л, по дизтопливу – до 3,5 грн/л.

В 2019 году эта разница составляла – 1,6-2,4 грн/л, за шесть месяцев 2020 года – 1,7-2,6 грн/л.

Напомним, в последний раз перед этим группа "Приват" прибегала к пересмотру цен 29 апреля. Тогда на фоне снижения мировых цен стоимость топлива в сети снизилась на 1 грн/л.

Джерело:  enkorr
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спасибо и так долго не поднимали...
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20.10.2020 19:03 Відповісти
Мало! Надо, чтобы зелохи плакали, стонали и писяли в штаны. От навалившегося счастья.
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21.10.2020 00:12 Відповісти
а шимпан--зе в РАДЕ вчера читал с суфлера . даже с трех суфлеров . что цены на заправках снизились --- вован какими дорогами тебя возят --- почитай цены на заправках они там с подсветкой для таких как ты ..умных.. обезьян
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21.10.2020 06:20 Відповісти
Цены на нефть снижаются три дня подряд - БКС Экспресс. Цена нефти марки WTI стабилизировалась на уровне $41 - Коломойский вечером 19 октября повысил цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр. Чтоб он сдох.
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21.10.2020 10:20 Відповісти
 
 