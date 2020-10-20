Автобусы ЗАЗ получат европейскую сертификацию

"Запорожский автомобилестроительный завод" сертифицирует новую модификацию автобуса ЗАЗ А10 "городской" по новейшему экологическому стандарту Евро-6.

Это означает, что вскоре в европейских городах на линиях общественного транспорта появятся автобусы украинского производства, сообщают на заводе, передает УНИАН.

На ЗАЗ сообщают, что производство сертифицированной по Евро-6 модификации 10-метрового низкопольного А10 стартует в ближайшее время.

Как отмечает председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко, решение о сертификации автобусной техники согласно стандарту Евро-6 связано с планами расширения присутствия продукции завода на внешних рынках, в том числе стран Европейского союза.

По словам Евдокименко, завод последовательно расширяет модельный ряд автобусов. Так, помимо техники нового экологического стандарта в течение ближайшего месяца начнется производство автобуса ЗАЗ А09, предназначенного для обслуживания пригородных маршрутов в Украину. Автобус будет соответствовать экологическому стандарту евро-5 и комплектоваться двигателем и трансмиссией Mercedes-Benz. Параллельно ведется работа над расширением ассортимента автобусов малого класса - до конца месяца получим сертификацию на модель ЗАЗ А08 "город".

ЗАЗ - единственное в Украине предприятие, обладающее мощностями для полного цикла производства автомобилей, в 2020 году на заводе налажено производство автобусов. В настоящее время в автобусное портфолио предприятия входят автобусы малого класса ЗАЗ А08 "пригород" и ЗАЗ А08 "школьный". Оба продукта отлично зарекомендовали себя в эксплуатации и пользуются стабильным спросом в регионах Украины. До конца года линейку А08 пополнит модификация "город".

Запорожский автомобилестроительный завод - крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие располагает необходимым современным оборудованием и высококвалифицированный персонал для осуществления полномасштабного выпуска автомобилей.

За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 млн единиц автомобильной техники. Предприятие имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей. Завод также производит автобусы малого и среднего класса.

В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.