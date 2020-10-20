Титановый завод Фирташа в оккупированном Крыму анонсировал увольнение части работников

Зарегистрированное в Москве ООО "Титановые инвестиции" готовит среднесрочный план вывода из кризиса своего филиала в Армянске на севере оккупированного Крыма (прежнее название химзавода – "Крымский титан"), который предусматривает частичное сокращение персонала.

В пресс-службе компании сообщили, что план рассчитан на три-семь лет, не уточнив сколько сотрудников планируется уволить и когда, передает Интерфакс.

В компании уточнили, что план предполагает реструктуризацию долга перед банками и поставщиками энергоресурсов, поэтапное частичное высвобождение административного и вспомогательного персонала, рост зарплаты рабочих, повышение квалификации сотрудников и дальнейшую модернизацию производства с упором на экологическую составляющую.

Гендиректор ООО "Титановые инвестиции" Алексей Обидин отметил, что окончательные решения еще не приняты и обсуждается возможность привести штатное расписание в соответствие с реальными потребностями производства.

"Высвобождение персонала коснется, прежде всего, обслуживающего блока, где числится 19% сотрудников при среднем показателе по предприятиям нашего профиля в 12%. Это позволит увеличить заработные платы рабочих до среднего по отрасли в стране: если на сегодня средняя заработная плата по предприятию составляет 30 700 рублей, то после проведения мероприятий к середине года она достигнет 34 500 рублей (увеличится более чем на 12%)", – уточнил глава компании.

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В то же время в компании отмечают, что ожидаемая модернизация мощностей и наращивание объемов производства потребует привлечения к работе специалистов - жителей Армянска. Менеджмент "Титановых инвестиций" обсуждает возможность запустить цеха, закрывшиеся после оккупации полуострова Российской Федерацией.

В компании указывают, что завод накопил милиардные долги перед поставщиками и другими кредиторами, эта задолженность "ставит под угрозу существование предприятия как такового", утверждают "Титановые инвестиции".

"Обращение в суд любого из кредиторов может привести к введению процедуры банкротства, аресту счетов и принудительному взысканию долгов всеми заинтересованными лицами", – говорится в сообщении компании.

Российское ООО "Титановые инвестиции" по состоянию на июля 2014 года принадлежало кипрской Letan Investments Limited, которая известна также как учредитель австрийской холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа – Group DF International GmbH.

После оккупации Крымского полуострова "Крымский титан" Дмитрия Фирташа получил две регистрации, в связи с чем фактически изменил название: на территории Украины было зарегистрировано предприятие Ukrainian Chemical Products. При этом, в Москве зарегистрировано предприятие "Титановые инвестиции", в которое также входит указанный перерабатывающий завод.

ООО "Титановые инвестиции" занимается экспортом продукции Крымского "Титана" после аннексии Крыма Россией, а также снабжает предприятие сырьем.

Group DF в октябре 2018 года распространила пресс-релиз, в котором заявила, что остается собственником "Крымского титана", "однако уже несколько лет не управляет этим активом, не контролирует его деятельность, представители группы не имеют к этому активу доступа".