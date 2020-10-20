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Титановый завод Фирташа в оккупированном Крыму анонсировал увольнение части работников

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Титановый завод Фирташа в оккупированном Крыму анонсировал увольнение части работников

Зарегистрированное в Москве ООО "Титановые инвестиции" готовит среднесрочный план вывода из кризиса своего филиала в Армянске на севере оккупированного Крыма (прежнее название химзавода – "Крымский титан"), который предусматривает частичное сокращение персонала.

В пресс-службе компании сообщили, что план рассчитан на три-семь лет, не уточнив сколько сотрудников планируется уволить и когда, передает Интерфакс.

В компании уточнили, что план предполагает реструктуризацию долга перед банками и поставщиками энергоресурсов, поэтапное частичное высвобождение административного и вспомогательного персонала, рост зарплаты рабочих, повышение квалификации сотрудников и дальнейшую модернизацию производства с упором на экологическую составляющую.

Гендиректор ООО "Титановые инвестиции" Алексей Обидин отметил, что окончательные решения еще не приняты и обсуждается возможность привести штатное расписание в соответствие с реальными потребностями производства.

"Высвобождение персонала коснется, прежде всего, обслуживающего блока, где числится 19% сотрудников при среднем показателе по предприятиям нашего профиля в 12%. Это позволит увеличить заработные платы рабочих до среднего по отрасли в стране: если на сегодня средняя заработная плата по предприятию составляет 30 700 рублей, то после проведения мероприятий к середине года она достигнет 34 500 рублей (увеличится более чем на 12%)", – уточнил глава компании.

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В то же время в компании отмечают, что ожидаемая модернизация мощностей и наращивание объемов производства потребует привлечения к работе специалистов - жителей Армянска. Менеджмент "Титановых инвестиций" обсуждает возможность запустить цеха, закрывшиеся после оккупации полуострова Российской Федерацией.

В компании указывают, что завод накопил милиардные долги перед поставщиками и другими кредиторами, эта задолженность "ставит под угрозу существование предприятия как такового", утверждают "Титановые инвестиции".

"Обращение в суд любого из кредиторов может привести к введению процедуры банкротства, аресту счетов и принудительному взысканию долгов всеми заинтересованными лицами", – говорится в сообщении компании.

Российское ООО "Титановые инвестиции" по состоянию на июля 2014 года принадлежало кипрской Letan Investments Limited, которая известна также как учредитель австрийской холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа – Group DF International GmbH.

После оккупации Крымского полуострова "Крымский титан" Дмитрия Фирташа получил две регистрации, в связи с чем фактически изменил название: на территории Украины было зарегистрировано предприятие Ukrainian Chemical Products. При этом, в Москве зарегистрировано предприятие "Титановые инвестиции", в которое также входит указанный перерабатывающий завод.

ООО "Титановые инвестиции" занимается экспортом продукции Крымского "Титана" после аннексии Крыма Россией, а также снабжает предприятие сырьем.

Group DF в октябре 2018 года распространила пресс-релиз, в котором заявила, что остается собственником "Крымского титана", "однако уже несколько лет не управляет этим активом, не контролирует его деятельность, представители группы не имеют к этому активу доступа".

Джерело:  Интерфакс
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Не везёт не только Армении, но и Армянску )
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20.10.2020 23:59 Відповісти
Зрозуміло, що Фірташ друг Порошенка. Схоже, що він друг ще й Коломойського? Українська титанова руда постачається на окупований Крим, який знаходиться під санкціями. З цієї руди виготовляється титан, який іде винятково на потреби військової промисловості РФ. Ніхто не задавався питанням, як дивляться на це США, оборонна промисловість яких страждає від шаленого дефіциту на титан? Україні варто зробити лише один крок - припинити постачання титану на кримський комбінат, і США нашого ворога відразу санкціями роздавлять.
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21.10.2020 03:45 Відповісти
 
 