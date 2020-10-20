Количество нарушающих нормативы банков сократилось до 10, – НБУ

По состоянию на 1 октября установленные нормативы нарушали 10 украинских банков, тогда как месяцем раньше нарушали требования 12 финучреждений.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) по состоянию на 1 октября нарушали "Индустриалбанк" (79,15%), "Проминвестбанк" (76,36%), "Сбербанк" (55,6%) и "Мисто Банк" (39,67%),

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%) нарушали "Мегабанк" (37,71%), "Первый инвестиционный банк" (55,82%), "Юнекс Банк" (28,22%), "Мотор-Банк" (30,36%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (128%), "Ощадбанк" (119,98%), "Приватбанк" (97,75%) и "Индустриалбанк" (15,12%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (149,77%).

Как сообщалось, по данным НБУ на 1 сентября, нормативы нарушали 12 банков. В том числе банк "Аркада" нарушал 10 нормативов.

25 сентября Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "Аркада".