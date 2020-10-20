Цены на газ в Европе превысили $180 за тысячу кубометров

Спотовая цена на газ в Европе по итогам торгов в понедельник на голландском хабе TTF выросла до $181 за тысячу кубометров после $171 в среднем за прошлую неделю.

Это максимальное значение с конца ноября 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

На американском Henry Hub в понедельник цена подскочила сразу до $117 за тысячу кубометров с примерно $100 на конец прошлой недели.

На прошлой неделе в Европе температура воздуха ушла вниз, достигнув локального минимума в воскресенье (при этом год назад в это же время на континент пришла последняя волна запоздалого осеннего тепла).

К середине новой недели дожди должны ненадолго прекратиться, ожидается некоторое потепление, но ненамного теплее прошлогодних значений.

Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 17 октября достигли 28,43 млрд куб. м, или 91,9% их общей проектной емкости.