Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Крупные розничные сети 20 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

так, сеть WOG на всех своих станциях повысила цены на 30 копеек – до 13,28 грн/л.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, откорректировала цены на 3-4 коп./л, до 11,75-11,79 грн./л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Тернопольской области, где группа увеличила цены на 15 коп. – до 11,85 грн/л, в некоторых других областях рост цен составил 5-10 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" в Винницой, Киевской и Одесской областях автогаз подорожал на 20 коп. – до 12,59-12,69 грн/л, в остальных регионах – на 10 копеек за литр. Цена автогаза в столичной сети KLO выросла на 8 коп. – до 12,89 грн/л.

Такие сети как Shell, Glusco, "Фактор", "Укргаздобыча", "Олас", Mango и Motto подняли цены на 5-20 копеек за литр.

В итоге средняя стоимость автогаза по Украине 20 октября составила 12,37 грн/л, увеличившись на 7 копеек.

Как сообщалось, розничные цены автогаза начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 20 октября продукт подорожал на 37 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн/т, до 20 380 грн/т.