Рада рекомендовала Зеленскому создать новый штаб по борьбе с коронавирусом

Верховная Рада приняла постановление "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защите всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4228 с технико-юридической доработкой проголосовали 308 народных депутатов.

Постановлением Верховная Рада рекомендует президенту Владимиру Зеленскому создать Национальный штаб противодействия COVID-19 и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение коронавирусной болезни.

Национальному штабу в свою очередь рекомендуется ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для граждан, имеющих симптомы коронавирусной болезни. Такая телефонная линия должна помочь обеспечить бесплатное тестирование и оказание неотложной помощи, обеспечение ранней самоизоляции больных с момента обнаружения первых симптомов.

Постановлением также рекомендовано обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на коронавирусной болезни (COVID-19), а также создать условия для эффективного лечения больных коронавирусной болезни (COVID-19) в амбулаторных условиях при восстановлении на уровне местного самоуправления системы неотложной медицинской помощи для оказания помощи больным по месту их проживания;

Также постановлением поручено обеспечить выплату для медицинских работников, а также немедицинских работников, являющихся участниками процесса оказания помощи больным, путем установки дополнительной доплаты в размере до 300% месячной заработной платы.

Кроме того Рада рекомендует обеспечить создание отечественного производства диагностических тест-систем, лекарственных средств и иммунобиологических препаратов для диагностики, лечения и коронавирусной инфекции COVID - 19.

Постановлением предусмотрено, что предложенные меры будут финансироваться путем перераспределения средств общего фонда государственного бюджета Украины на 2020 год, расходами Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский еще 16 марта подписал указ о создании Координационного советп по противодействию распространения COVID-19 и лично возглавил его.