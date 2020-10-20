Расходы на оборону не сократятся, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государственном бюджете на 2021 год средства на армию не сократятся.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Были фейковые повестки в военкомат, заявления, что Зеленский развалит армию - все это было. Но есть бесспорные факты: в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во время коронакризиса он не уменьшился ни на гривню. И не разгоняйте, пожалуйста, зраду, что в 2021 году мы сократим средства на войска. Я не разрешу сделать это. Как минимум, эти средства останутся на уровне этого года, а именно - более 117 млрд грн", - сказал Зеленский во время ежегодного послания главы государства к Верховной Раде во вторник.

Как сообщал БизнесЦензор, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что запланированный в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% от ВВП.

Данилов напомнил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.