"Кернел" получил заявки на выкуп евробондов на $286 миллионов

Украинский агрохолдинг "Кернел", объявивший 5 октября о выкупе евробондов-2022 на сумму до $350 млн, до срока раннего дедлайна получил заявки на общую сумму $285,89 млн и решил все их удовлетворить.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эти дебютные еврооблигации агрохолдинга были выпущены в январе 2017 года на пять лет на $500 млн под 8,875% с купоном 8,75%. Цена их выкупа была определена в 105,625%.

Параллельно "Кернел" объявил о размещении еврооблигаций на сумму ориентировочно $300-350 млн на срок пять или семь лет. Организаторы выпуска - JPMorgan, Credit Agricole и Natixis.

"Целью тендерного предложения является проактивное управление и удлинение структуры долга группы по срокам погашения путем рефинансирования части облигаций с помощью новых облигаций с более длинным сроком погашения", – отмечается в документе.

Компания подтвердила, что ранний срок расчетов по выкупу – 29 октября. Окончательный срок приема заявок на обмен – 2 ноября, однако после раннего дедлайна цена выкупа – 102,625%. Окончательный срок расчетов – 5 ноября.

Выкупаемые еврооблигации "Кернел" на конец дня 19 октября котировались по курсу 105,544% номинала, что соответствовало доходности около 4,229%.

"Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% - до $980 млн.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

В сентябре этого года операцию по частичному выкупу обращающихся на рынке еврооблигаций за счет нового выпуска осуществил крупнейших горно-металлургический холдинг Украины "Метинвест". В середине месяца он провел размещение 7-летних бумаг на $333 млн под 7,95%, выкупив все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн с купоном 9,373% и часть евробондов-2023 с купоном 7,75% на $193,2 млн и оставив в обращении евробонды-2023 на $311,238 млн. Спрос на новые еврооблигации превысил $1,6 млрд.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины", объявивший о подобной операции после "Кернела", 19 октября отказался от ее проведения.