Электронный сервис "еМалятко" запустят по всей Украине до конца года, – Минцифры
Новини БізнесЦензор Технології
Комплексная услуга еМалятко будет доступна онлайн на портале "Дія" по всей Украине уже до конца 2020 года, сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минцифры сообщает БизнесЦензор.
Вместо визитов в 11 государственных учреждений и сбора 37 различных документов родители могут получить на портале "Дія" все необходимые услуги для новорожденного ребенка за 20 минут и не выходя из дома.
Сейчас услуга еМалятко доступна онлайн в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в Киеве.
Для того, чтобы услуга еМалятко была доступна онлайн для всех украинский, Минцифры работает над внедрением электронного медицинского заключения о рождении во всех родильных домах.
Будь ласка, зачекайте...