Суд открыл дело о банкротстве ПАО "Премьер Палац"

Хозсуд Киева открыл производство по делу о банкротстве ПАО "Казино "Премьер Палац" (Киев, бульвар Т. Шевченко/ул. Пушкинская, д. 5-7/29).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, инициатором этой процедуры является ПАО "Казино" Премьер Палац". Свое ходатайство заявитель мотивировал невозможностью погасить задолженность (ее объем не уточняется).

В госреестре учредителями ПАО "Казино "Премьер Палац" указаны компании "Зион Трейд Лимитед" и "Монтром Лимитед".

ПАО "Отель "Премьер Палац" связывают с российской группой VS Energy Евгения Гинера, Михаила Воеводина, Александра Бабакова. Вместе с тем, в госреестре бенефициаром компании значится Наталья Селиванова.

По упомянутому адресу - город Киев, бульвар Т. Шевченко, д. 5-7/29 - зарегистрирован в т. ч. ООО "Казино "Премьер Палац" (его бенефициаром значится Олег Колесник).

В августе президент Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Согласно документу, лицензия на казино будет стоить не менее 60 тысяч минимальных зарплат (сейчас это 300 млн грн). Ежегодная лицензия на организацию азартных игр с игровыми автоматами обойдется в 6 минимальных зарплат (сейчас это 30 тыс грн) на каждый автомат.