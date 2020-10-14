Долги за распределение газа в Черниговской области превысили 28 миллионов

АО "Черниговгаз" распределяет газ нескольким категориям потребителей: населению, теплогенерирующим предприятиям, промышленности и бюджетным учреждениям. Наибольшая доля распределения - у населения (38% объемов распределенного газа) и тепловиков (51%). Эти же категории потребителей являются главными должниками компании. Всего они должны "Черниговгазу" 28,4 млн. грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черниговгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Долг населения по состоянию на 1 октября – 11,2 миллиона. То есть каждый 5-й потребитель сейчас имеет задолженность за распределение. В среднем это около 150 гривен по лицевому счету. Если мы будем взимать эти долги принудительно, то должники будут платить еще и судебные издержки, которые могут в десятки раз превышать сумму самой задолженности", - говорит коммерческий директор АО "Черниговгаз" Сергей Савченко.

В настоящее время компания не применяет за просрочку оплаты такие санкции, как штрафы и отключения. Однако во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. В сложившихся условиях предприятие вынуждено прибегать к крайним мерам – должникам направлено 32 тысячи писем о задолженности, в настоящее время компания подала в суд около 200 исков.

Почти 19 тысяч абонентов накопили долг в 4,6 млн. грн., не оплатив распределение ни разу с начала года. При привычных условиях таких абонентов, по Кодексу ГРМ, газораспределительная компания должна отключать от газоснабжения. И это может произойти после окончания карантина, если они не рассчитаются с долгами. Должники же, которые имеют льготы и субсидии, рискуют остаться без государственной помощи – компания передает в органы соцзащиты списки потребителей, имеющих задолженность более 3 месяцев. Таких в области 11 тысяч.

Еще 17,2 миллиона – это долги за распределение трех теплогенерирующих предприятий, два из которых рискуют не начать отопительный сезон вовремя: "НіжинТеплоМережі" (2,8 млн грн. долга), "Прилукитепловодоснабжение" (2,4 млн грн. долга) и "Облтеплокоммунэнерго" (11,8 млн. долга).

При этом только "Облтеплокоммунэнерго" обратилось в "Черниговгаз" с письмом о реструктуризации долга.

"Мы не видим пока, как выйти из ситуации с долгами по Нежину и Прилуках. Нет никаких гарантий ни со стороны органов власти, ни этих предприятий относительно уплаты долгов. А мы по Кодексу ГРМ не можем распределять газ должникам", - сказала председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

АО "Черниговгаз" благодарит тех потребителей, которые платят вовремя и наперед. Именно благодаря этим уплатам компания может выполнять обслуживание и ремонты. Ведь платеж за распределение – это не платеж "за трубу", как можно иногда услышать.

"А газопровод не может существовать без ГРП, ШГРП, задвижек и десятков тысяч устройств. Все это – газораспределительная система, на содержание которой и уходят деньги из тарифа. А также на работу аварийно-диспетчерской службы 104. Это такая же экстренная служба, как и, например, спасатели или скорая. Но если работа последних финансируется из бюджета, то работа аварийной газовой службы – только из тарифа", - объясняет председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

По данным исследования Центра Разумкова, проведенного в сентябре этого года, лишь 0,7% опрошенных украинцев сталкивались с прерыванием газоснабжения и еще 3,2% имели такие случаи время от времени. Следовательно, распределение природного газа остается самым стабильным среди всех коммунальных услуг.

Несмотря на сложную ситуацию с расчетами, "Черниговгаз" выполняет свои обязательства – до начала отопительного сезона заменил 23 шкафных газорегулирующих пункта, профинансировал приобретение 46 ШГРП, провел ремонты на 441 ГРП, из них на 9 – полную реконструкцию, отремонтировал или заменил 358 задвижек, обследовал более 1700 км подземных газопроводов, поверил 14 тысяч бытовых счетчиков и заменил 8 тысяч непригодных.

В компании в очередной раз объясняют – плата за распределение не является каким-то новым платежом, и раньше входила в стоимость кубометра газа. И только с начала 2020 года, в связи с реформированием рынка газа в Украине по европейским стандартам, эта плата вынесена в отдельную квитанцию. Она зависит от индивидуального объема потребления в прошлом газовом году.

В январе 2021 года потребители получат платежки, рассчитанные уже на основе газового года, который длился с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020. Для расчета сумма кубов газа, потребленного за газовый год, делится на 12 месяцев и умножается на тариф. Так получаем стоимость распределения в месяц. Кстати, систему начисления платы за распределение газа равными частями в течение года тоже было создано в интересах потребителей: это позволяет им уменьшить финансовую нагрузку в осенне-зимний период.

Удобно платить за распределение можно с помощью онлайн-сервисов 104.ua.

Один из самых популярных среди потребителей газа – вайбер-бот 7104. С его помощью можно передавать показания счетчиков газа и просматривать их историю, проверять начисления и архив платежей, загружать квитанции и оплачивать газ и распределение газа.

В личном кабинете на сайте 104.ua потребители могут получить всю информацию по своему лицевому счету – от типа счетчика до объемов потребления за газовый год.