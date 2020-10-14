Apple представила новые iPhone с 5G. ФОТО

Apple провела презентацию новых устройств и представила новый iPhone 12 и другие устройства. Мероприятие прошло в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния) 13 октября — примерно на месяц позже, чем обычно.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Презентация началась с показа "умной" колонки HomePod Mini, она имеет возможность глубокой интеграции со смартфоном, обладает всеми стандартными функциями и позволяет управлять системами "умного" дома. Колонка запоминает голоса и привычки каждого члена семьи. При этом в компании обещают надежную защиту данных и конфиденциальность. В России эта колонка для покупки и предзаказа недоступна

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Новый iPhone оснащен процессором А14 Bionic, он на 40% быстрее своего предшественника А13. Диагональ нового iPhone — 6,1 дюйма, у него уменьшена рамка, за счет чего телефон стал меньше. Также он немного тоньше и легче предыдущих моделей

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Компания представила технологию MagSafe для беспроводной зарядки, а также силиконовых и кожаных чехлов. Благодаря ей аксессуары примагничиваются к задней поверхности смартфона

Новая беспроводная зарядка позволит одновременно заряжать смартфон и "умные" часы

Также Apple показала iPhone 12 mini, его диагональ 5,4 дюйма. Технические возможности у него те же, что у основной модели. iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в вариантах с объемом памяти 64, 128 и 256 ГБ

Еще две версии флагмана — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, цветовая линейка меньше, чем у основной модели, дисплей диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно (12 Pro Max — самый большой iPhone в истории)

Смартфоны оснащены тремя камерами: широкоугольной с семилинзовым объективом, сверхширокоугольной с углом обзора 120 градусов и телефотокамерой с четырехкратным оптическим зумом.



















