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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине за сутки обнаружили 5 590 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 5 590 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 14 октября обнаружено 5 590 новых случаев заражения коронавирусом, 107 летальных случаев от этой болезни, 2 137 выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 276 177, летальных случаев – 5 229, случаев выздоровления – 118 699, продолжают болеть 152 249 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Киеве – 28 512 (за сутки 422), Харьковской области – 26 262 (за сутки 637), Львовской области – 23 474 (за сутки 345), Одесской области – 17 349 (за сутки 302).

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года.

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