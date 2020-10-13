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Служба внешней разведки купила элитные внедорожники Toyota Prado по 1,5 миллиона за штуку

Служба внешней разведки купила элитные внедорожники Toyota Prado по 1,5 миллиона за штуку

Служба внешней разведки Украины 18 сентября и 2 октября по результатам тендеров сообщила о намерении заключить два соглашения с ООО "ВиДи Автострада" на покупку трех внедорожников на сумму 4,44 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, 6 октября разведчики заказали "легковой автомобиль специализированного назначения на базе Toyota Cruiser Prado 2.8 D-4D 6 A/T" по 1,46 млн грн. Из спецоборудования на нем установят сейф размером 30х38х32 см для документов и оружия и розетку 12V под радиостанцию ​​в багажнике, а из дополнительной комплектации – тонирование, коврики, набор зимних шин и комплект водителя.

В салонах такой внедорожник в различных комплектациях без спецоборудования и дополнительной комплектации стоит 1,2-1,83 млн грн в наличии и 1,32-1,97 млн ​​грн под заказ.

Еще два "автомобили специализированного назначения на базе Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-I 6 A/T Elegance" планируют заказать по 1,5 млн грн. Они будут иметь сейф, розетку, тонировку, коврики, набор зимних шин и комплект водителя.

В салонах такой внедорожник именно в этой комплектации Elegance без спецоборудования и дополнительной комплектации стоит 1,33 млн грн в наличии и 1,43 млн грн – под заказ.

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Все три автомобиля имеют круиз-контроль, климат-контроль, задний парктроник, отделанный кожей многофункциональный руль, складывающиеся наружные зеркала, подогрев сидений, системы активной безопасности, двухступенчатую переднюю, боковую и коленную подушки безопасности водителя, переднюю и боковую подушки безопасности переднего пассажира, защитные шторки и тому подобное.

Гарантийный срок на автомобили 2020 выпуска составит три года или 100 тыс. км пробега.

Сумма сделок всего на 0,4% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 4,46 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера с такими же внедорожникам было хмельницкое ООО "Гранд Мотор" во главе с Андреем Джагаряном, которое принадлежит Татьяне Дерешук и Марии Гвоздевой – жене бывшего нардепа от "Блока Петра Порошенко" Михаила Гвоздева.

Учредителями "ВиДи Автострада" из-под Киева является ООО "ВиДи Аллея" и ООО "ВиДи Груп", а конечным бенефициаром – Виталий Джуринский. Все три компании входят в одноименную группу "ВиДи". Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.

С июня 2020 года Службу внешней разведки Украины возглавляет Валерий Кондратюк.

Автор: 

авто (4096) СЗР (10) Prozorro (1736) Toyota (136) закупівлі (2585)


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Ні сорому, ні совісті.
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13.10.2020 22:36 Відповісти
При порохе уже кричали бы о барыжничистве, а сейчас тихо и спокойно.
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14.10.2020 07:59 Відповісти

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