Служба внешней разведки купила элитные внедорожники Toyota Prado по 1,5 миллиона за штуку
Служба внешней разведки Украины 18 сентября и 2 октября по результатам тендеров сообщила о намерении заключить два соглашения с ООО "ВиДи Автострада" на покупку трех внедорожников на сумму 4,44 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
В частности, 6 октября разведчики заказали "легковой автомобиль специализированного назначения на базе Toyota Cruiser Prado 2.8 D-4D 6 A/T" по 1,46 млн грн. Из спецоборудования на нем установят сейф размером 30х38х32 см для документов и оружия и розетку 12V под радиостанцию в багажнике, а из дополнительной комплектации – тонирование, коврики, набор зимних шин и комплект водителя.
В салонах такой внедорожник в различных комплектациях без спецоборудования и дополнительной комплектации стоит 1,2-1,83 млн грн в наличии и 1,32-1,97 млн грн под заказ.
Еще два "автомобили специализированного назначения на базе Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-I 6 A/T Elegance" планируют заказать по 1,5 млн грн. Они будут иметь сейф, розетку, тонировку, коврики, набор зимних шин и комплект водителя.
В салонах такой внедорожник именно в этой комплектации Elegance без спецоборудования и дополнительной комплектации стоит 1,33 млн грн в наличии и 1,43 млн грн – под заказ.
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Все три автомобиля имеют круиз-контроль, климат-контроль, задний парктроник, отделанный кожей многофункциональный руль, складывающиеся наружные зеркала, подогрев сидений, системы активной безопасности, двухступенчатую переднюю, боковую и коленную подушки безопасности водителя, переднюю и боковую подушки безопасности переднего пассажира, защитные шторки и тому подобное.
Гарантийный срок на автомобили 2020 выпуска составит три года или 100 тыс. км пробега.
Сумма сделок всего на 0,4% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 4,46 млн грн.
Единственным конкурентом победителя тендера с такими же внедорожникам было хмельницкое ООО "Гранд Мотор" во главе с Андреем Джагаряном, которое принадлежит Татьяне Дерешук и Марии Гвоздевой – жене бывшего нардепа от "Блока Петра Порошенко" Михаила Гвоздева.
Учредителями "ВиДи Автострада" из-под Киева является ООО "ВиДи Аллея" и ООО "ВиДи Груп", а конечным бенефициаром – Виталий Джуринский. Все три компании входят в одноименную группу "ВиДи". Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.
С июня 2020 года Службу внешней разведки Украины возглавляет Валерий Кондратюк.
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