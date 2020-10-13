Администратор государственных реестров решил отказаться от сторонних программистов

Госпредприятие "Национальные информационные системы" (НАИС) приняло решение создать на предприятии штат разработчиков программного обеспечения (ПО), чтобы постепенно отказаться от услуг сторонних компаний.

Об этом заявил гендиректор НАИС Алексей Бережной, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

"Мы проанализировали результаты сотрудничества со сторонними разработчиками реестров, особенно на примере реагирования на претензии к работе реестров последние месяцы, и они имеют критические недостатки. Во-первых, это скорость и качество разработки программного обеспечения. Мы отвечаем перед обществом за качественную работу реестров одновременно у НАИС нет инструментов для оперативного решения проблемных вопросов", – отметил Бережной.

По его словам, другая, но не менее важная проблема – зависимость государства от компаний, которые разрабатывали реестры и занимаются их поддержкой.

"Де-юре реестры принадлежат государству, но де-факто – никто посторонний не может прийти и просто так заменить текущих подрядчиков-разработчиков ПО. Никто не будет поддерживать и обновлять систему, которая разработана на чужой платформе. Это очень трудный процесс даже при безупречно сложившейся технической документации. В результате, зависимость от конкретных подрядчиков мешает эффективной работе как предприятия, так и реестров в целом", – сказал Бережной.

По словам главы госпредприятия, обновленная структура НАИС позволяет сформировать полный цикл разработки ПО – от архитектора, бекенд- и фротенд-девелоперов до тестировщиков.

По словам Бережного, новый подход в работе позволит предприятию избежать зависимости государства от сторонних разработчиков ПО, обеспечит качество продукта и последующий контроль его работы, и наконец, сэкономит государственные средства благодаря постепенному отказу от закупки услуг по разработке.

Он добавил, что госпредприятие уже начало поиск специалистов, которые в дальнейшем будут разрабатывать новые реестры собственными силами. Параллельно будет продолжаться постепенная передача поддержки старых реестров работникам предприятия для их дальнейшего обслуживания и обновления.

Как сообщили в госпредприятии агентству Интерфакс-Украина, в штат разработчиков планируют принять 9 человек.

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Как сообщалось, НАИС 11 августа ввело в промышленную эксплуатацию обновленное программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных формирований (ЕГР), прием данных в которые был временно приостановлен с вечера 5 августа.

В то же время ряд специалистов отмечают некорректную работу некоторых функций реестра после обновления ПО.

Государственное предприятие "Национальные информационные системы" основано Министерством юстиции в мае 2015 года.

Основной целью деятельности предприятия является техническое, технологическое обеспечение создания и сопровождения программного обеспечения ведения автоматизированных систем Единых и Государственных реестров, создаваемых в соответствии с приказами Минюста, а также других электронных баз данных, создаваемых в соответствии с законодательством Украины.