Кабмин выделил 185 миллионов пострадавшим от пожаров на Луганщине

Кабинет министров на внеочередном заседании во вторник, 13 октября, принял решение выделить Луганской облгосадминистрации 185,4 млн грн из резервного фонда для предоставления материальной денежной помощи пострадавшему от пожаров населению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Выделенные средства направят на выплаты семьям погибших в размере по 200 тыс. грн на каждого погибшего члена семьи, пострадавшие получат по 20-50 тыс. грн, в зависимости от тяжести полученных травм.

Финансовая помощь населению будет предоставлена ​и для восстановления разрушенных домов. Так, владельцы жилых домов, которые полностью разрушены, получат по 300 тыс. гривен, а семьи, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, – по 50 тыс. грн.

Кроме этого, Кабмин выделил 95,8 млн грн подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые непосредственно принимали участие в тушении пожара, для восстановления и ремонта поврежденной огнем техники и пожарного оборудования.

Напомним, что на территории Луганской области с 30 сентября в течение 7 дней произошли масштабные пожары, которыми были охвачены 32 населенных пункта с разрушительными последствиями.