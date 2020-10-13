DCH Ярославского подписала меморандум с Hewlett Packard по проекту "Экополис ХТЗ"

Бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" (группа DCH Александра Ярославского), который должен стать основой национального проекта "Украинская Кремниева долина", начал сотрудничество с мировым IT-гигантом – Hewlett Packard Enterprise.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между управляющей компанией бизнес-парка и региональным представительством корпорации Hewlett Packard Enterprise, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу DCH.

"Мы очень рассчитываем, что Hewlett Packard Enterprise со своим опытом, знаниями, умениями, высокими технологиями, оборудованием станет надежным партнером "Экополиса ХТЗ" и органической частью "Украинской Кремниевой долины", – сообщил на церемонии подписания Виталий Баранников, генеральный директор управляющей компании "Экополис ХТЗ".

Подписанный документ предполагает сотрудничество для развития индустриального и технопарка в рамках проекта. Совместно с Hewlett Packard Enterprise планируется реализация проектов в области IT-инфраструктуры бизнес-парка, создания Data-центров, совместных проектов по построению высокопроизводительных IT-систем, а также будет рассмотрена возможность осуществления совместных проектов, в том числе с городскими властями для реализации концепции развития Харькова – Smart City.

"Мы очень рады подписать меморандум, который является началом большого пути для Украины и региона. Чтобы начать этот путь, нам нужно создать партнерскую зону высоких технологий для корпораций. Ваша сила в сочетании с передовыми технологиями Hewlett Packard Enterprise создает огромный потенциал для создания нового бизнеса", – подчеркнул, обращаясь к харьковским партнерам на церемонии подписания, представитель штаб-квартиры Hewlett Packard Enterprise по Восточной Европе и Африке Саша Керец.

"Мы нашли хорошего партнера. Надеемся, что наше сотрудничество выльется в успешные инициативы и бизнес-проекты", – отметил на церемонии подписания меморандума Андрей Пищиков, генеральный директор украинского представительства Hewlett Packard Enterprise.

В сообщении отмечается, что ранее о намерении стать резидентом "Украинской Кремниевой долины" и бизнес-парка "Экополис ХТЗ" уже заявили другие глобальные high-tech-компании, в частности разработчик оборудования и решений в телеком-сфере корпорация ZTE.

Кроме этого ведутся переговоры с другими глобальными технологическими лидерами из разных стран мира.

Проект сопровождают ведущие международные консультанты, в его развитии примет участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings, управляющая десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ.

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Напомним, национальный проект создания "Украинской Кремниевой долины" в Харькове инициирован президентом Владимиром Зеленским. Его основой стал бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" группы DCH Александра Ярославского. Бизнесмен стал генеральным инвестором и координатором проекта – как это было и во время подготовки Харькова к Евро-2012.

Плановый объем инвестиций в развитие "Украинской Кремниевой долины" в Харькове составляет около $1 млрд в течение следующего десятилетия. Здесь будут созданы мощный индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-направления), логистический, агротехнологический, медицинский и др. кластеры. Проект входит в число приоритетов Стратегии развития Харькова и реализуется при поддержке местной власти.