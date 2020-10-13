Минэкономики спрогнозировало снижение урожая картофеля до 20 миллионов тонн

Валовое производство картофеля в 2020 году ожидается на уровне 20 млн тонн против 20,2 млн тонн в 2019 году.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам заседания рабочей группы по развитию картофелеводства и овощеводства.

"В 2020 году валовое производство картофеля ожидается на уровне 20 млн тонн, овощей – на уровне 9 млн тонн", – написал Высоцкий.

Замминистра также сообщил, что на рассмотрение Кабмина направлена концепция Программы развития промышленного картофелеводства на 2021-2025 годы и Концепции развития овощеводства до 2025 года, которые впоследствии будут вынесены на заседание правительства.

Высоцкий напомнил, что в 2021 году предусматривается введение отдельной программы по поддержке отрасли картофелеводства в Украине.

Как сообщалось, по данным Минэкономики, урожай картофеля в Украине в 2019 году составил 20,2 млн тонн, что на 9,9% меньше, чем годом ранее.