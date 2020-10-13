Из-за бездействия Рады падение цен на газ не отобразится на тарифах на отопление, – Кличко

Из-за не исправленной коллизии в законодательстве сейчас невозможно снизить установленные еще в 2018 году тарифы на отопление, хотя цены на газ за это время значительно снизились.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской госадминистрации.

"В прошлом отопительном сезоне, согласно постановлению правительства, действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины. Напомню, в структуре тарифа на отопление и горячую воду стоимость газа составляет 80%. Поэтому, благодаря скидке, киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 миллиарда гривен", – напомнил Кличко.

Мэр подчеркнул, что такое постановление действовало только для прошлого отопительного сезона. Аналогичного решения, которое бы касалось этого отопительного сезона, правительство не приняло. Таким образом, у теплоснабжающих предприятий не только Киева, но и всей Украины нет правовых оснований применять актуальную цену на газ.

"Более того, парламент не смог за это время принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа. Что на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018 году", – отметил Кличко.

В связи с этим мэр Киева призвал парламент принять законопроект №2458, который находится на рассмотрении уже более года.

"Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную, более низкую цену за услуги" – подчеркнул Кличко.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту №2458, из-за законодательной коллизии с мая 2018 года у НКРЭКУ отсутствуют полномочия по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии, при этом местным властям эти полномочия не переданы. Таким образом, до сих пор продолжают действовать тарифы на производство тепла, установленные в 2018 году.

Как сообщалось, Кабинет министров 9 октября одобрил законопроект, которым предлагается передать полномочия по лицензированию хозяйственной деятельности в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения и, соответственно, установление тарифов на тепловую энергию и услуги по снабжению тепловой энергии и снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения от НКРЭКУ местным органам власти.

За НКРЭКУ таким образом предлагается оставить лицензирование хозяйственной деятельности только производства тепловой энергии на теплоцентралях, ТЭС, АЭС и когенерационных установках и установление соответствующим субъектам хозяйственных тарифов на производство тепловой энергии.