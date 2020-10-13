Кабмин сменил главу "Артемсоли" в третий раз с начала года

Кабинет министров на внеочередном заседании во вторник, 13 октября, одобрил назначение и.о. директора государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" Виктории Луценко.

Об этом в ходе заседания сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Виктории Луценко уже была руководителем "Артемсоли" в 2017-2018 годах.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 5 августа согласовал назначение Павла Бойчука исполняющим обязанности директора "Артемсоли".

В феврале Кабинет министров одобрил назначение на эту должность Вадима Фиоктистова.

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Экспортирует продукцию в 15 стран мира.

"Артемсоль" в 2019 году сократило чистую прибыль в шесть раз по сравнению с 2018 годом – до 23,17 млн грн, его чистый доход от реализации продукции снизился на 5,1% – до 1,66 млрд грн.