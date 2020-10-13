БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2798 відвідувачів онлайн
Новини
2 208 0

Кабмин сменил главу "Артемсоли" в третий раз с начала года

Кабмин сменил главу

Кабинет министров на внеочередном заседании во вторник, 13 октября, одобрил назначение и.о. директора государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" Виктории Луценко.

Об этом в ходе заседания сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Виктории Луценко уже была руководителем "Артемсоли" в 2017-2018 годах.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 5 августа согласовал назначение Павла Бойчука исполняющим обязанности директора "Артемсоли". 

В феврале Кабинет министров одобрил назначение на эту должность Вадима Фиоктистова.

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Экспортирует продукцию в 15 стран мира.

"Артемсоль" в 2019 году сократило чистую прибыль в шесть раз по сравнению с 2018 годом – до 23,17 млн грн, его чистый доход от реализации продукции снизился на 5,1% – до 1,66 млрд грн.

Автор: 

Кабмін (7720) призначення (1137) Артемсіль (96)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 