БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2798 відвідувачів онлайн
Новини
2 221 1

Минфин продолжил повышать ставки по гривневым облигациям

Минфин продолжил повышать ставки по гривневым облигациям

Министерство финансов на состоявшемся 13 октября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6 млрд грн, повысив ставки по двухлетним ценным бумагам.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, шестимесячные ОВГЗ были размещены на 1,92 млрд грн под 8% годовых, а однолетние – на 1,89 млрд грн под 10% годовых.

Облигации сроком обращения 2 года разместили на 1,13 млрд грн, при этом Минфин был вынужден повысить ставку по ним на 32 базисных пункта – до 10,82% годовых.

От продажи трехлетних ценных бумаг под 10,95% поступило 1,08 млрд грн.

Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов на аукционе по продаже ОВГЗ привлекло 7,24 млрд грн благодаря значительному повышению ставок по гривневым облигациям. В том числе трехлетние ОГВЗ размещены на 728,55 млн грн под 10,95% годовых. В начале сентября Минфин размещал такие бумаги под 10,46%.

Автор: 

держборг (1083) Мінфін (2916) ОВДП (806) облігації (1461)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Где то же надо брать деньги для кредитов 5-7-9)
показати весь коментар
14.10.2020 06:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 