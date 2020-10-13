Кабмин назначил нового руководителя Госпродпотребслужбы

Кабинет министров назначил главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславу Магалецкую.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 13 октября.

Как уточнил министр Кабинета министров Олег Немчинов, кандидатуру Магалецкой предложил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Владислава Магалецкая (ранее – Рутицкая) в прошлом году заработала 3,9 млн грн в ООО "Агродженерейшн Украина" американского бизнесмена Льва Блейзера. В 2014-2016 годах она занимала должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции.

Ее муж Константин Магалецкий является партнером в инвестфонде Horizon Capital.

Согласно поданной декларации, ей вместе с мужем принадлежит квартира в Киеве площадью 168,9 кв. м, приобретенная в конце 2019 года за 4,1 млн грн. При этом она указала право пользования еще одной квартирой на 91,3 кв. м, купленной в апреле 2018 года за 3,81 млн грн.

Магалецкая также указала в декларации жилой дом под Киевом площадью 237,1 кв. м, земельный участок в 700 кв. м, автомобиль Porsche Cayman 2016 года выпуска.

Как сообщалось, глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Владимир Лапа ушел в отставку еще в октябре 2019 года.

Тогда же с должности первого заместителя главы Госпродпотребслужбы был уволен Александр Жук, а новое руководство ведомства планировалось избрать на конкурсе. До этого времени временно исполняющей обязанности главы Госпродпотребслужбы назначена Оксана Шевченко.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.