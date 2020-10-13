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Кабмин назначил нового руководителя Госпродпотребслужбы

Кабмин назначил нового руководителя Госпродпотребслужбы

Кабинет министров назначил главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславу Магалецкую.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 13 октября.

Как уточнил министр Кабинета министров Олег Немчинов, кандидатуру Магалецкой предложил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Владислава Магалецкая (ранее – Рутицкая) в прошлом году заработала 3,9 млн грн в ООО "Агродженерейшн Украина" американского бизнесмена Льва Блейзера. В 2014-2016 годах она занимала должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции.

Ее муж Константин Магалецкий является партнером в инвестфонде Horizon Capital.

Согласно поданной декларации, ей вместе с мужем принадлежит квартира в Киеве площадью 168,9 кв. м, приобретенная в конце 2019 года за 4,1 млн грн. При этом она указала право пользования еще одной квартирой на 91,3 кв. м, купленной в апреле 2018 года за 3,81 млн грн.

Магалецкая также указала в декларации жилой дом под Киевом площадью 237,1 кв. м, земельный участок в 700 кв. м, автомобиль Porsche Cayman 2016 года выпуска.

Как сообщалось, глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Владимир Лапа ушел в отставку еще в октябре 2019 года.

Тогда же с должности первого заместителя главы Госпродпотребслужбы был уволен Александр Жук, а новое руководство ведомства планировалось избрать на конкурсе. До этого времени временно исполняющей обязанности главы Госпродпотребслужбы назначена Оксана Шевченко.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.

Автор: 

Кабмін (7720) призначення (1137) Держпродспоживслужба1 (333)


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Нормальных людей, не зажравшихся, не нашлось?
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13.10.2020 22:44 Відповісти
закінчились сусіди по дачі, прибиральниці, перукарки і костюмерші кварталу? прямо шкода найвеличнішого членограя ********** - нема йому уже з ким і ************ спокійно... просто змушений нові обличчі старих ахметкиних й бєніних інвестфондів призначати... яка печальна печаль
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14.10.2020 10:29 Відповісти
с зарплаты в 300к в мес., идет на з-плату в 300к в год... что-то не то в этой стране с госслужбой...
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14.10.2020 11:26 Відповісти
Знов миші усе зжеруть
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14.10.2020 14:27 Відповісти

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