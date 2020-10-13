Нацкомиссия получила 25 заявок на установление RAB-тарифов для облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получила 25 заявок от операторов системы распределения электроэнергии (ОСР) на установление с 1 января 2020 года RAB-тарифов.

Об этом глава комиссии Валерий Тарасюк сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"На сегодня подалось 25 ОСР, это большинство облэнерго, и очень важно – подались все шесть компаний, находящихся в управлении Фонда госимущества. Благодарю руководство ФГИ, что они контролируют этот процесс", – сообщил Тарасюк.

По словам главы НКРЭКУ, такое количество ОСР, подавших заявки, является непрямым свидетельством того, что их устраивают предложенные параметры стимулирующего тарифообразования.

В то же время он допустил, что решение о переходе на RAB-тарифы может быть принято не по всем компаниям.

"В некоторых компаниях уже видим проблемы в документах, но надеемся, что перешедших на стимулирующее регулирование ОСР будет большинство", – отметил Тарасюк, уточнив, что комиссия должна принять решение по каждому ОСР до конца года.

Глава регулятора также уточнил, что первой компанией, по которой будет приниматься решение об утверждении RAB-тарифа, будет "Тернопольоблэнерго".

"Это одна из самых подготовленных компаний, на следующей неделе будем принимать решение", – сказал глава НКРЭКУ.

При этом Тарасюк заявил, что комиссия не намерена пересматривать в сторону увеличения параметры стимулирующего регулирования, установленные ею на уровне 3% и 16,74%, на старую и новую базу активов соответственно.

По его словам, увеличение ставки доходности на старую базу активов облэнерго до 6%, как предлагают представители бизнеса, поддерживаемые Министерством энергетики, приведет к росту тарифного дохода ОСР на 10 млрд грн.

Глава НКРЭКУ отметил, что это дополнительная нагрузка для потребителей, дополнительная инфляция и дополнительный рост тарифов на тепло- и водоснабжение.

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Как сообщалось, в конце августа НКРЭКУ утвердила изменения в ряд постановлений с целью внедрения стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения электроэнергии (RAB-тарифы), установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.